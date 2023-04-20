عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العلاقات الثنائية وفلسطين.. اتصال هاتفي عاجل من وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأردني

الأردن وإيران
الأردن وإيران

تلقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

وخلال المكالمة الهاتفية، بحث الصفدي وعبداللهيان آليات معالجة عدد من القضايا الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية الأردني أن الأردن كما كل الدول العربية يريد علاقات طيبة مع إيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين وعلى المنطقة.

 

وأشار الصفدي إلى ضرورة الاستمرار في حوار عملي شفاف صريح لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما فيها الأوضاع على الحدود الأردنية السورية، والتحديات التي يمثلها تهريب المخدرات إلى الأردن.

 

واتفق الجانبان على المضي قدما في اللقاءات الأمنية بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة وعلى الاستمرار في التواصل السياسي بين الوزيرين من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤسس لعلاقات مستقبلية تكرس التعاون وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة.

 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن وتثمن دوره في المنطقة.

إيران تكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع السعودية.. تفاصيل

زيارة غير مسبوقة.. نجل شاه إيران في إسرائيل

كما رحب وزير الخارجية الأردني بالاتفاق السعودي الإيراني، ودعم الأردن له كخطوة رئيسية نحو حل التوترات في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما بحث الصفدي ونظيره الإيراني القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية الأردني على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لمتابعة بحث سبل تجاوز التحديات في العلاقات بين البلدين الشقيقين وصولاً إلى علاقات طبيعية كاملة وبما يخدم مصالح البلدين ويسهم في إنهاء الأزمات والتوترات الإقليمية.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ايران الأردن الجمهورية الإسلامية الإيرانية القضية الفلسطينية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

بيان عاجل من خادم الحرمين الشريفين بشأن عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء: غدا الجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

موضوعات متعلقة

العراق أم إيران؟.. بايدن يقع في موقف محرج جديد بسبب ابنه

بوجدانوف يناقش مع سفير إيران في موسكو عقد اجتماع رفيع لمناقشة الملف السوري

على الحدود مع إيران.. إسرائيل تفتتح سفارة دائمة في تركمانستان

زوجة شاه إيران الراحل تعتزم إطلاق مؤسسة ثقافية في البرتغال.. تابع

بلينكن: مجموعة السبع تعمل بإيقاع موحّد تجاه إيران وطالبان

إسرائيل تستغيث بـ الصين لإقناع إيران بوقف برنامجها النووي

إيران تكشف عن تطورات جديدة في العلاقات مع السعودية.. تفاصيل

زيارة غير مسبوقة.. نجل شاه إيران في إسرائيل

ترشيحاتنا

وزير الصحة السوداني: إن طالت الحرب سنعاني من الأوبئة والأمراض

أبويا وأمي فلاحين.. عباس أبو الحسن: أنا ابن الريف والشارع جدا

البانيه رخص .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفراخ ..فيديو

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين..السؤال الـ 29 من وفوق كل ذي علم عليم

تكبيرات صلاة عيد الفطر .. عددها والسور المستحب قرائتها

العلاقات الثنائية وفلسطين.. اتصال هاتفي عاجل من وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عادة شائعة مضرة للغاية.. "رصاص" في كحك العيد دون أن تدري

تحذير من الذهاب للكوافير ليلة العيد | أسباب ستصدمك

هل قصدت الإساءة.. ما حقيقة تهرب هيفاء من علاج والدها بـ 10 آلاف دولار؟

لن تصدق.. تحذير من تناول البسكويت مع الشاي أول يوم العيد

فيديو

جابر القرموطي يكشف حقيقة كتابة ثروته لبناته

سقوط زخات المطر.. أكوام من الثلوج تغطي شوارع في السعودية

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ