العلاقات الثنائية وفلسطين.. اتصال هاتفي عاجل من وزير الخارجية الإيراني لنظيره الأردني

تلقى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وخلال المكالمة الهاتفية، بحث الصفدي وعبداللهيان آليات معالجة عدد من القضايا الثنائية بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية الأردني أن الأردن كما كل الدول العربية يريد علاقات طيبة مع إيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين وعلى المنطقة.

وأشار الصفدي إلى ضرورة الاستمرار في حوار عملي شفاف صريح لمعالجة مختلف القضايا العالقة، بما فيها الأوضاع على الحدود الأردنية السورية، والتحديات التي يمثلها تهريب المخدرات إلى الأردن.

واتفق الجانبان على المضي قدما في اللقاءات الأمنية بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة وعلى الاستمرار في التواصل السياسي بين الوزيرين من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤسس لعلاقات مستقبلية تكرس التعاون وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن وتثمن دوره في المنطقة.

كما رحب وزير الخارجية الأردني بالاتفاق السعودي الإيراني، ودعم الأردن له كخطوة رئيسية نحو حل التوترات في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما بحث الصفدي ونظيره الإيراني القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية الأردني على موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واتفق الوزيران على اللقاء في أقرب وقت ممكن لمتابعة بحث سبل تجاوز التحديات في العلاقات بين البلدين الشقيقين وصولاً إلى علاقات طبيعية كاملة وبما يخدم مصالح البلدين ويسهم في إنهاء الأزمات والتوترات الإقليمية.