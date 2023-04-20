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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حرب الحلقة 9.. القبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات

محمد فراج
محمد فراج

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حرب قيام الضابط عمر من القبض على زوجة الظافر الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وذلك بعد استقطاب والدتها لها للعثور على مكانها.

 

وفور القبض عليها قامت زوجته بالإدلاء بمعلومات عن الشيخ عثمان أو الظافر كما يلقبه البعض داخل الجماعة والتي سوف تساعد الأمن في القبض عليه.

أبطال مسلسل حرب ينتهون من تصوير أحداثه

وانتهى فريق عمل مسلسل حرب من تصوير جميع أحداثه، والتي تتضمن 10 حلقات، حيث احتفل صناع العمل مساء أول أمس الإثنين بانتهاء التصوير، والتقاط الصور التذكارية.

 

أبطال مسلسل "حرب" 

 

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.
 

 مواعيد عرض مسلسل "حرب" 

وتُعرض حلقات  مسلسل "حرب" على قناة "ON" في تمام التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض المسلسل على قناة "ON دراما" عند الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الأولى عند الساعة 4.45 صباحًا، والإعادة الثانية عند الساعة 12.15 ظهرًا، والإعادة الثالثة عند الساعة 4.45 عصرًا.

مسلسل حرب الظافر احمد السقا الشيخ عثمان

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