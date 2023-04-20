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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب غياب مي عمر عن العرض الخاص لـ هارلي

صدى البلد

تغيبت الفنانة مي عمر عن العرض الخاص لفيلم هارلي المقام اليوم بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لتواجدها في دبي.

 

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" الذي ينافس في عيد الفطر المبارك، والذي اقيم في احدى المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.

 

حضر عدد كبير من المصورين والصحفيين لتغطية العرض الخاص وانتظار أبطال الفيلم للحضور على الريد كاربت.

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يذكر أن  أصدرت نقابة المهن السينمائية، بيانا رسميا اعترضت من خلاله على فريق عمل تصوير فيلم هارلي لمحمد رمضان والذي أستمر لمدة 54 ساعة متواصلة لما فيه من الإضرار بمصلحة العاملين فيه.

 

وقال البيان أن نقابة المهن السينمائية أستدعت ممثلين عن الشركة المنتجة لفيلم هارلي للتأكد من الأمر وبالفعل أكدوا صحته لظروف خاصة بضيق الوقت وقرب دخول عيد الفطر.

 

وتابع البيان أن الشركة المنتجة أكدت على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى وهو ما جعل النقابة تصدر ثلاث قرارات الأول هو اللوم الشديد للشركة المنتجة وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

 

القرار الثاني لفت نظر فريق عمل الفيلم من أعضاء نقابة المهن السينمائية بعد تكرار ذلك.

القرار الثالث في حالة تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على الصالح العام لكل الأطراف المعنية بالأمر.

القرار الرابع تشكيل لجنة قانونية مهنية من الخبراء لإعداد نموذج ألية عمل لزمة تضمن كافة الضوابط والعلاقات المهنية للحفاظ على الحقوق والواجبات.

محمد رمضان الفنانة مى عمر عمرو سعد نقابة المهن السينمائية عيد الفطر

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