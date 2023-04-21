القبض على شخص تعدى على آخر بواسطة كلب بالإسكندرية

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالتعدى على آخر بالضرب وتعريضه للعقر بواسطة "كلب" كان بحوزته بمنطقة سبورتنج بالإسكندرية.

بالفحص وبإستدعاء المجنى عليه (مقيم بالإسكندرية) حضر وتبين وجود إصابات به وقرر أنه أثناء سيره بالطريق العام بالمنطقة المشار إليها ، قام أحد الأشخاص بإستيقافه وإتهامه بسرقته ، والتعدى عليه بالضرب وتحريض الكلب الذى كان بصحبته بعقره مما أدى إلى إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وتبين أن (له معلومات جنائية) وبصحبته الكلب ، وأقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.