محمد بركات يحتفل مع أسرته بعيد الفطر المبارك

هنأ محمد بركات نجم النادى الأهلي السابق وعضو اتحاد الكرة متابعيه، بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر ملك الحركات صورة تجمعه باسرته وعلق قائلا "كل عام وانتم بخير".



يستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى حضور 52 ألف مشجع.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والرجاء المغربى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والرجاء المغربى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.