مسلسلات رمضان الحلقة 29 l جميلة تتقدم باستقالتها..سيد يعترف لدلال بسر خطير

شهدت الحلقات رقم 29 من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

مسلسل جميلة :

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



تبدأ الاحداث بالتحقيق مع شهيرة وتقرر أن تعترف، تلوم جميلة أختها آية على ابلاغ الشرطة عن والدتهم، تنهار آية امام جميلة بسبب كل تصرفات والدتها واخفائها أمورا كثيرة عنهم طوال 35 عاما، تحاول جميلة التماسك أمام آية ولكنها تنهار من البكاء وتخبرها بضرورة التخلص من الجنين.



يصارح هشام نرمين بمعرفته بحقيقة زواجها منه، وتطلب منه الانتقام من شيري، ويخبرها أن زياد سيمنعها من رؤية يونس، ويطلب منها سرعة التخلص من زياد والحفاظ على يونس.



تجلس جميلة على مكتبها وتقرر كتابة استقالتها وتبكي بكاء شديد، يخبرها يونس ان والدته تريده ان يعود للبيت ولكنه يفضل البقاء مع جميلة ووالدة زياد، يحاول زياد البحث عن طبيب يخلصه من الجنين ولكن يبدوا الامر صعب نظراً لتقدم شهور الحمل.



يخبر زياد جميلة ان نرمين أرسلت له رسالة صوتية تؤكد فيها على جريمة هشام، يذهب هشام لشيري ويطلب منها ان تخلصه من مصيبته ولكن شيري تستغل الموقف وتطلب منه ان يكتب الفيلا باسمها وتغير سيارتها، يوافق هشام.



تبلغ جميلة زياد انها قدمت البلاغ للنائب العام وقدمت استقالتها ايضاً، تستغرب والدته هشام من تصرف هشام رغم علاقتهم منذ الطفولة، يقرر زياد الاحتفاظ بيونس بسبب تصرفات نرمين.

مسلسل جعفر العمدة :

شهدت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة معرفة إيمان العاصي ان سيف ابن محمد رمضان .

وقامت صفصف بالاعتراف لسيد ان شقيقه قد عثر على ابنه ولكن الأخير أفصح لدلال عن هذا السر.

كما وشهدت الحلقة ذهاب محمد رمضان الي زينة وطلب منها ان تعود لعصمته ولكنها طالبت التفكير ، في الوقت ذاته استردت صفصف حق ابنها سيد من وداد بعدما استردت جميع أموالها.

مسلسل الاجهر :

عرضت أمس الحلقة 29 من مسلسل الأجهر والتى شهدت عدد من الأحداث الهامة والمثيرة.

بدأت بتكسير نهلة «درة» لباب منزلها، بعدما رأت مصطفى الأجهر «عمرو سعد» ببدلة الفرح وقررت السفر للخارج هي ووالدها.

وضع الأجهر منوم لزوجته وشقيقته عند وصولها الفندق وعاد للحارة أخرج شقيقه هاشم من حبسته وتقابل مع أشقائه واعتذر لهم.

عاد الويشي إلى منزل الأجهر هو والطفل جاكسون وأخبر جميلة «ناهد السباعي» وعماد «نور خالد النبوي» بكل ما يعلمه عن الأجهر.

ذهب مصطفى الأجهر إلى سالم الألفي وواجهه بحقيقته وأنه يوسف ابنه وابن رقية التي قتلها لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 29 من مسلسل الأجهر.

مسلسل ستهم :

شهد مسلسل ستهم الحلقة 29، العديد المفاجأت وفتح باب الحساب لكل ظالم ، البداية كانت مع سعادات "سلوى عثمان" التي قتلت شقيقتها محروس " محمد يونس"، بعدما هددها بفضح سرهم لـ"ستهم" الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بخصوص قتل زوجها عامر "إياد نصار"، مما جعل سعادات تضع له السم في الطعام، فضلا عن قيام زبيبة "سحر حسن"، الزوجة الثانية لرماح "جهاد سعد"، بإنجاب الولد له، ولكنه بعدما انجبت قامت بسرقة 2 مليون جنيه من رماح، وأخذت ابنها غانم رماح، وهربة وقام رماح بالبحث عنها ولكنه لم يجدها.

وكشفت الحلقة 29 عن قيام ستهم "روجينا، بالاتفاق مع زبيبة " سحر حسن" على قيامها بسرقة أوراق حجة منزل والدها وورشته مع رماح "جهاد سعد "، لكي تثبت ملكيتها بهذه الأوراق للبيت والمنزل، وذلك مقابل مبلغ مالي كبير تأخذه زبيبة من ستهم، بالفعل أعطت زبيبة أوراق حجة البيت والورشة، وبهذا الأمر لن يستطيع رماح طرح ستهم من البيت والورشة.

رسالة الإمام :

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 29 تطورا جديدا فى الأحداث حيث عم الحزن على الإمام الشافعى “خالد النبوى ” بعد حرق بعض من كتاباته وحاول أهل الفسطاط إنقاذ بعض هذه الكتابات.

بينما غدر السري “حمزة العيلى” برجاله من الجند والشرطة وقام بقتل بعضهم واستطاع مساعده أن يهرب من هذا الهلاك ويختبر فى محل حسنة “أروى جودة” والتى تراه ويطلب منها المساعدة وأن تحميه من رجال السرى وتقرر أن تعالجه بينما يفاجئها مساعده بأن السري هو الذى حرض على قتل زوجها حبيب “نور محمود”.

بينما تعانى زوجة الإمام الشافعى “سماح السيد” من مرض حيث تتدهور حالتها الصحية كثيرا ويبكى بناتها عليها وتتوفى زوجة الشافعى بعد أن تطلب منها أن يقرأ لها بعضا من آيات القرآن الحكيم.

وتواجه حسنة “أروى جودة” السرى بقتل زوجها حبيب وتروى اه قصته مع حبيب وتحاول أن تفهم منه سر قتله له او التحريض عليه.