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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مرور 13 حلقة.. 9 ضيوف شرف لـ الصندوق

ضيوف شرف الصندوق
ضيوف شرف الصندوق

يخوض كل من أحمد داش وهدي المفتي وعلي قاسم الماراثون الرمضاني الجديد بمسلسل الصندوق، والذى تمكن من المنافسة ضمن قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip. 

 

ومع بداية عرض مسلسل الصندوق فى النصف الثاني من شهر رمضان ، اتضح ظهور عدد كبير من الشخصيات الفنية والعامة كضيوف شرف . 

 

ومن أبرز الفنانين الذين ظهروا حتي الأن، ريهام عبد الغفور ، خالد كمال ، رشدي الشامي ، تارا عماد ، محمد حاتم ، حمزه العلي ، احمد خالد صالح ، يارا جبران ،  إضافة إلى الكاتب والروائي أحمد مراد .

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تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.


مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.

احمد داش احمد خالد صالح ريهام عبد الغفور هدي المفتي MBC منصة شاهد منصة شاهد vip الروائي أحمد مراد مسلسل الصندوق

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