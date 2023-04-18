عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصندوق الحلقة 12.. أحمد خالد صالح لغز الصندوق الرابع

الصندوق
الصندوق

أذيعت الحلقة 12 من مسلسل الصندوق ، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم احد داش وعلي قاسم وهدي المفتي . 

وجاءت احداث الحلقة 12 من مسلسل الصندوق ملئية بالاحداث ، حيث ظهر الي الابطال صندوق جديد به معلومات عن لاعب كمال اجسام سابق “ أحمد خالد صالح ” ، وبدا الابطال الثلاثه تتبع هذا الخيط الجديد واستكمال الجزء الرابع من اللوحة . 

الصندوق الحلقة 11 .. هدي المفتي تعترف بمشاعرها إلى علي قاسم

الصندوق الحلقة 10 .. أحمد داش يواجه صديقه

اما ياسين “ احمد داش " فقد بدا في مساعدة والدته في ايجاد حل بعد وقف تمويل المشغل ، حيث اقترح عليها تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 

تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.
مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.

الصندوق احمد خالد صالح احمد داش هدي المفتي مسلسل الصندوق رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذا الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر

ترشيحاتنا

ماذا تفعل في ليلة القدر 27 رمضان؟.. اغتنم الدقائق المتبقية بـ5 أعمال

كيف أعرف أن هذه ليلة القدر في 27 رمضان؟.. بـ9 علامات ودعاء

قيمة زكاة الفطر 30 جنيها.. دار الإفتاء تحذر من حملات إلكترونية تشكك في فتواها

مش عايزة أتجوز.. وكنت بحب أبو ولادي.. تصريحات جريئة للفنانة زينة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ