الصندوق الحلقة 12.. أحمد خالد صالح لغز الصندوق الرابع

أذيعت الحلقة 12 من مسلسل الصندوق ، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ابرزهم احد داش وعلي قاسم وهدي المفتي .

وجاءت احداث الحلقة 12 من مسلسل الصندوق ملئية بالاحداث ، حيث ظهر الي الابطال صندوق جديد به معلومات عن لاعب كمال اجسام سابق “ أحمد خالد صالح ” ، وبدا الابطال الثلاثه تتبع هذا الخيط الجديد واستكمال الجزء الرابع من اللوحة .

اما ياسين “ احمد داش " فقد بدا في مساعدة والدته في ايجاد حل بعد وقف تمويل المشغل ، حيث اقترح عليها تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

تدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

مسلسل الصندوق بطولة هدى المفتي، علي قاسم، أحمد داش، سماح أنور، وعدد من النجوم، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم، ويعرض المسلسل على قنوات MBC ومنصة شاهد.