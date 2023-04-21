منظومة محترمة.. تعليق شوبير بشأن تتويج الأهلي بالبطولات

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق على تتويج فريق يد سيدات ببطوله كاس مصر عقب الفوز أمام الزمالك .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" ‏لما تلاقي النادي الاهلي بيفوز تقريبا بكل البطولات في مصر يبقي اكيد في منظومه كامله محترمه تستحق التحيةى والاشاده والتقدير.

وأضاف :" الف مبروك عن جداره واستحقاق".

الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي تُوج بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى.

قدمت لاعبات الفريق عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 16-12، بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه محمد عادل، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 33-22 ويحصد اللقب.

وعقب نهاية اللقاء بفوز الفريق بالكأس، تسلم الجهاز الفني واللاعبات كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حصد الفريق اللقب عن جدارة وبعد مشوار مميز للغاية.