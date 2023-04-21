شاهد| لحظات مرعبة لاصطدام سيارة بحافلة ركاب ببريطانيا| لن تصدق ما حدث

يظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سائق في بريستول بحافلة وتسبب في اصطدامها بمنزل ، مما أدى إلى أضرار تقدر بنحو 300 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لحصيفة “يدلي ميل”، أقر لورانس سالاو ، 22 عامًا ، بدون عنوان ثابت ، بذنبه في القيادة الخطرة وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا في محكمة بريستول كراون يوم الخميس.

قالت شرطة أفون وسومرست إن سالاو كان يقود سيارة فولكس فاجن جولف بسرعة عبر منطقة تبلغ 20 ميلاً في الساعة ، عبر إشارة ضوئية حمراء واصطدم بالحافلة.

تسبب الاصطدام فى انحراف الحافلة عن الطريق واصطدامها بمنزل على طريق هايريدج فى بيشوبسوورث ، وبعد ذلك غادر السائق وراكبه المكان سيرا على الأقدام.

وأدى هذا الحادث المروع إلى اضرار جسيمة بالحافلة، التي انحرفت نحو الرصيف بشكل لا يصدق في مشهد يحبس الانفاس