عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظات مرعبة لاصطدام سيارة بحافلة ركاب ببريطانيا| لن تصدق ما حدث

شاهد| لحظات مرعبة
شاهد| لحظات مرعبة لاصطدام سيارة بحافلة ركاب ببريطانيا

يظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سائق في بريستول بحافلة وتسبب في اصطدامها بمنزل ، مما أدى إلى أضرار تقدر بنحو 300 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لحصيفة “يدلي ميل”،  أقر لورانس سالاو ، 22 عامًا ، بدون عنوان ثابت ، بذنبه في القيادة الخطرة وحكم عليه بالسجن 18 شهرًا في محكمة بريستول كراون يوم الخميس. 

قالت شرطة أفون وسومرست إن سالاو كان يقود سيارة فولكس فاجن جولف بسرعة عبر منطقة تبلغ 20 ميلاً في الساعة ، عبر إشارة ضوئية حمراء واصطدم بالحافلة.

تسبب الاصطدام فى انحراف الحافلة عن الطريق واصطدامها بمنزل على طريق هايريدج فى بيشوبسوورث ، وبعد ذلك غادر السائق وراكبه المكان سيرا على الأقدام.

وأدى هذا الحادث المروع إلى  اضرار جسيمة بالحافلة، التي انحرفت نحو الرصيف بشكل لا يصدق في مشهد يحبس الانفاس

مقطع فيديو أضرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

موضوعات متعلقة

انتشار بعوض قاتل في بريطانيا .. ما القصة؟

موسم حصاد البيض.. حقيقة صور غريبة تتصدر السوشيال ميديا

دراسة: الفايكنج اكتشفوا الأمريكتين قبل كريستوفر كولومبوس بـ500 عام

فنان شهير يتزوج حبيبته بعد 40 سنة حب| تفاصيل

تفحم 21 مريضا في مستشفى صيني اثر إندلاع حريق| تفاصيل

صياد يعثر على أخطبوط في طول ابنته.. انظر ماذا فعل به

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

قصة أبشع حادثة بالخطوط الجوية الفرنسية.. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

السيسي يصافح أبناء الشهداء أثناء صلاة العيد

بحضور الرئيس السيسي| خطيب عيد الفطر: اجعلوا الخير لكل من آمن وأنكر

نلبس إيه أول أيام العيد؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من هذا الأمر اليوم

الرئيس السيسي يصطحب أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر.. فيديو

السعودية .. ضيوف الرحمن يؤدون صلاة عيد الفطر | شاهد

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوي بعد أداء صلاة عيد الفطر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول الكحك والبسكويت إذا كنت مصابا بهذه الأمراض.. فهل أنت منهم؟

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

ما الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر ؟ .. فوائد مذهلة

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ