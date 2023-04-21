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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر | صور

محافظ سوهاج يؤدي
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة"

 

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج.

رافق المحافظ خلال تأدية الصلاة أيضا كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الأزهر والأوقاف، وأهالي مدينة سوهاج.

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها الشيخ عبدالعاطي مزيد مدير عام الدعوة بالاوقاف، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة، والتسامح، والسلام، التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع .

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد
محافظ سوهاج يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الشرطة" بمدينة ناصر
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