الرئيس يوجه باستمرار توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين خلال فترة العيد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات مستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل باستمرار على توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة خلال فترة الأعياد.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها، ومتابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية بالدولة؛ استعدادا لاستقبال فترة العيد.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الأجهزة المختصة بالرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة العيد، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.