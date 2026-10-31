انتحال صفة مستشار وإغلاق نافذة منزل.. تفاصيل خلاف عائلي بين أسرتين بالفيوم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة مستشار والتعدى على منزله بالفيوم.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طالب – مقيم بدائر مركز شرطة الفيوم)، وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص ونجله) لقيامهما بغلق نافذة منزله من الخارج والتعدى عليه ووالدته بالسب وتهديدهما بالضرب لخلافات عائلية سابقة فيما بينهم، وأضاف بقيام والدته بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ 26/ الجارى.. وبإستدعاء المشكو فى حقهما قررا بقيامهما بغلق نافذة المنزل إعتراضاً على قيام القائم على النشر بتصوير أهل بيتهما من النافذة المشار إليها، لكونهم يقيمون بمنزلين متقابلين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



