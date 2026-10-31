ضبط قائد سيارة بسوهاج سمح لأشخاص بالجلوس أعلى الصندوق الخلفي معرضاً حياتهم للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس أعلى الصندوق الخلفى للسيارة حال سيره بأحد الطرق بسوهاج معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لنقل مستقلى الصندوق الخلفى للسيارة لمحل عملهم وتم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .