الأسهم الأوروبية مستقرة وسط ترقب لمزيد من البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار الجمعة 21 ابريل ٢٠٢٣، لكنها تتجه لتسجيل أسبوع خامس من المكاسب، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى جانب المزيد من نتائج الشركات.



وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية” فقد زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليحوم قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا، وصعدت أسهم السيارات 1% لتعوض جانبا من خسائر الجلسة السابقة.

وكانت أسهم قطاع التعدين الخاسر الأكبر على المؤشر إذ انخفضت 1.8%.



وقفز سهم إيسيلور لوكسوتيكا للنظارات الفاخرة 5.2% بعد أن أعلنت ارتفاع إيرادات الربع الأول بدعم من تعافي النمو الذي تقوده الصين.



كما قفز سهم مجموعة مرسيدس بنز 2.1% بعدما سجلت إيرادات معدلة أعلى من المتوقعة من مبيعات الربع الأول عند 14.8% بدعم من ارتفاع الأسعار والطلب القوي.



وبشأن البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات للتصنيع والخدمات لشهر أبريل لتقييم القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو، فضلا عن ترقب تصريحات لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي.