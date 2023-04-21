قبل صلاة العيد.. القبض على عاطل بحوزته 300 فرش حشيش بالإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بقرية سرابيوم وبحوزتة 300 فرش حشيش ومبلغ مالي.



البداية؛ بورود معلومات سرية للرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد ومعاونوه النقباء أحمد حمدي وأحمد إسماعيل تفيد بقيام عاطل بتخزين كمية كبيرة من مخدر الحشيش، لبيعه في ليلة العيد.



وكان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالرحيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة فايد بأعتزام عاطل، ومقيم بسرابيوم مركز فايد، ومدرج جنائي وسبق اتهامه في عدة قضايا كميات من المواد المخدرة لاحد عملاءة بنطاق مركز فايد.

جري تشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمود عبداللطيف، رئس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد حمدي، و أحمد اسماعيل، وبإشراف المقدم أحمد شوقي، مفتش مباحث مركز فايد، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش وزنت ٣٠٠ فرش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما اسفر عنة الضبط، إعترف في محضر الشرطة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره والهاتف المحمول لتسهيل إتصالة بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.