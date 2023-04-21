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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل لـ الخارجية بشأن عودة المصريين بالسودان عبر المعابر البرية

علم مصر
علم مصر

أعلنت وزارة الخارجية، تواصلها مع السلطات السودانية لتسهيل عودة مواطني مصر عبر المعابر البرية دون عوائق.

 

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها “في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، يقوم مكتب جمهورية مصر العربية في وادى حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق”.

 

وأضافت “فيما يلى أرقام الهواتف التي يمكن التواصل من خلالها مع أعضاء بعثة جمهورية مصر العربية في وادى حلفا: 0116604033 (00249)، 0118162679 ( 00249)”.

 

ولفت البيان إلى أن وزارة الخارجية تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبورسودان ووادي حلفا بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطى السريع والفعال معها تبعاً للمستجدات.

الخارجية مصر وزارة الخارجية جمهورية مصر العربية الخرطوم السودان

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