رقم صادم.. وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن حجم مساعدات الناتو لـ أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن حجم المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا التي قدمتها دول حلف الناتو منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لـ روسيا بلغ 55 مليار دولار، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "في المجموع قدمت عضوية مجموعة الاتصال لأوكرانيا أكثر من 55 مليار دولار من المساعدات الأمنية".

كما أشار أوستن إلى أن تكلفة إمدادات الأسلحة وأنواع أخرى من الدعم العسكري لـ أوكرانيا من حلف الناتو قد زادت عشرة أضعاف منذ بداية الصراع.‏

وومن جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أمس الخميس، إنه يؤمن بالحاجة إلى استمرار الدعم لأوكرانيا من قبل الدول الأوروبية، لافتا إلى أن حلف الناتو وشركائه قد زودوا أوكرانيا بالفعل بمساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى 150 مليار يورو، بما في ذلك أسلحة بقيمة 65 مليار يورو.‏