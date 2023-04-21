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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتصال هاتفي عاجل بين رضا حجازي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالسودان اليوم|تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية في دولة السودان الشقيق وعدد من أفراد البعثة، وذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة في ظل الظروف الحالية في الأراضي السودانية.

 

وخلال الاتصال، ثمن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدور الهام الذي تقوم به البعثة التعليمية المصرية من تقديم الخبرات والخدمات التعليمية المتميزة داخل دولة السودان الشقيق.

 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع البعثة البالغ عددها ١٥١ مدرسا وإداريًا بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج لاتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامتهم.

 

وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع أسر أفراد البعثة لطمأنتهم والتأكيد على المتابعة المستمرة لأوضاعهم.

 

البعثة التعليمية المصرية في السودان

جدير بالذكر أن البعثة التعليمية المصرية في السودان ، تقدم  خدماتها التعليمية بشكل أساسي لعدد 1060 طالبا سودانيا، بالإضافة إلى 35 طالبا مصريا من بينهم 21 طالبا بمرحلة الثانوية العامة و14 طالبا بمختلف مراحل صفوف النقل.

 

ويبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية بدولة السودان الشقيق 9 مدارس موزعة ما بين مدارس للتعليم الأساسي والثانوي الأكاديمي. 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البعثة التعليمية السودان

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