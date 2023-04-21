اليابان.. ارتفاع معدل التضخم في مارس الماضي بنسبة 3.2%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 3.2 بالمائة في مارس الماضي على أساس سنوي بحسب بيان وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية.

وجاءت هذه النسبة متوافقة مع التوقعات في اليابان حيث ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.4 بالمائة متخطيا التوقعات بنسبة 0.1 بالمائة بعد تسجيل انخفاض بنسبة 0.6 بالمائة في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس في اليابان الذي يستثني أسعار الغذاء المتقلبة بنسبة 3.1 بالمائة على أساس سنوي، متطابقا مع التوقعات ومساويا للارتفاع في شهر فبراير المنصرم.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس شهريا

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيس على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمائة في مارس الماضي، مقابل 0.4 بالمائة في الشهر السابق.