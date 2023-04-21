تخفيف مناهج الثانوية العامة .. وإضافة الهيروغليفية لأنشطة طلاب الابتدائية | التعليم في 7 أيام

شهد الاسبوع الماضي العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد حصادا بأهم اخبار التعليم في أسبوع .

المدارس المصرية اليابانية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مطلع الأسبوع ، مد فترة التقديم في المدارس المصرية اليابانية للطلاب والمعلمين حتى 5 مايو 2023 ، نظرا للإجازات الرسمية وطلب أولياء الأمور والمعلمون.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في هذا الاطار يمكن لمن يهمه الامر الدخول الان على رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية من خلال الضغط على https://ejs4students.moe.gov.eg

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية ، مشيرةً إلى أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد و تم تشغيل (51) مدرسة منها حتى الان

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تحديد (27) قطعة أرض مستوفاة الشروط اليابانية لإنشاء مدارس مصرية يابانية جديدة ،وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء المدارس المصرية اليابانية الجديدة ، كما تقوم بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط اليابانية لاستكمال العدد المستهدف

ترقية 3886 معلمًا

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترقية (3886) معلمًا بمختلف المحافظات.

ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي : تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين – شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (3886).

إضافة أنشطة جديدة لتعريف طلاب المرحلة الابتدائية بـ"اللغة الهيروغليفية"

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بإضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية"

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من قرار تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" ، هو تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الاشارة.

تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج وطلاب مدارس النور للمكفوفين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار تخفيف مناهج الثانوية العامة لطلاب الدمج، يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين.

امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سبتم البدء اختيار قائمة المعلمين المكلفين بأعمال تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم انتقاء أكبر عدد من المعلمين ذوي الكفاءة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث سيكون التخصص في المادة التي سيقوم المعلم بتصحيحها شرطا أساسيا للمشاركة في تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023.

السماح لأبنائنا بالخارج المتعثرين في التقديم الإلكتروني بتأدية امتحاناتهم بالدور الثاني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الالكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني.

أرقام جلوس ابناؤنا فى الخارج 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ارقام جلوس ابناؤنا فى الخارج 2023 ، على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم .

ويمكن لمن يهمه الأمر الحصول عليها الآن من خلال رابط ارقام جلوس ابناؤنا فى الخارج 2023 على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الضغط هنا

وظائف خالية للمعلمين

فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، باب التقديم للمعلمين والإداريين في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية و كذلك وظائف مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بدءًا من 18 أبريل 2023 وحتى 28 أبريل 2023

ويمكن لمن يهمه الأمر الان التقديم للمعلمين والإداريين في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية و كذلك وظائف مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية ، عبر الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/

حظر قيام المعلمين بالتدريس في فصول أبنائهم



انتشرت على موقع فيس بوك ، صورة قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ حظر قيام المعلمين بالتدريس في الفصول التي يوجد بها أبناؤهم.

حيث اعلن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المتداول ، حظر قيام المعلمين بالتدريس في الفصول التي يوجد بها انجالهم ، يأتي لصالح العملية التعليمية ودرءا للمفاسد مع الالتزام بالحيادية وعدم التحيز لطالب أو فئة من الطلاب دون غيرهم

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع

التعليم في اسبوع