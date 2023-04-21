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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة اقتصادية .. تحذير عاجل من روسيا لـ العالم

روسيا
روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن العقوبات ضد روسيا قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.

وقال بيسكوف: “ننطلق من فرضية أن كلا من العقوبات الحالية التي تم فرضها ضد بلدنا والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها بروكسل وواشنطن الآن، ستضرب بالطبع الاقتصاد العالمي أيضًا. لذلك، يمكن أن يؤدي هذا فقط إلى زيادة في الاتجاهات نحو أزمة اقتصادية عالمية”.

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وفي 20 أبريل، ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المساعدة العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، وكذلك  نية فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، إن الدول الغربية  لا تعتزم وقف سياسة العقوبات  ضد روسيا بينما يستمر الصراع الأوكراني.

أوكرانيا روسيا الرئيس الأمريكي بايدن جو بايدن الكرملين

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