بوتين يتحدي أمريكا باستقبال ضيف مهم في الكرملين.. تفاصيل

قال موقع “بيزنس إنسايدر”، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تحدي أمريكا عندما التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانجفو في الكرملين.

وقال “بيزنس إنسايدر” إن "قرار استقبال وزير الدفاع الصيني في الكرملين كان نوعًا من التحدي لـ أمريكا، التي فرضت في عام 2018 عقوبات على مسؤول صيني".

وبحسب الموقع، فقد أصبح هذا تحديًا خطيرًا لواشنطن.

وأوضح أن "اجتماعًا من هذا النوع من المرجح أن يكون تقييمًا للتنسيق الجيوسياسي (روسيا والصين) في أوروبا وآسيا، بالإضافة إلى الاتجاه الحالي والمستقبلي للتعاون العسكري".

ووصل وزير الدفاع الصيني، الجنرال لي شانجفو، إلى موسكو في 16 أبريل، واستقبله بوتين في الكرملين في نفس اليوم.