رسالة خاصة من بوتين إلى الرئيس الفنزويلي.. ما فحواها؟

سلمَ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس الفنزويلي بمقر الرئاسة الرسمي، في قصر ميرافلوريس: "أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين. كما طلب مني أن أنقل شفهيا أحر تمنياته وتحياته إليكم. لديكم دعوة منه لزيارة روسيا في أي وقت مناسب".

وحيا مادورو الوفد الروسي، مشددًا على أنه يعرف "كم كان العمل مثمرًا في البرازيل والآن في فنزويلا؟".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد اجتمع قبل ذلك بنظيره الفنزويلي إيفان جيل ونائب الرئيس ديلسي رودريغيز.

وقال لافروف بمؤتمر صحفي في العاصمة الفنزويلية، إن روسيا ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادًا على نزوات الولايات المتحدة وألعابها الجيوسياسية، مشيرا إلى أن تجربة موسكو مع العقوبات ستكون مفيدة لكاراكس.

وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيانها أمس، أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا تشكل تحالفًا استراتيجيًا قويًا يتوسع باستمرار.