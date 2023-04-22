هدية العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A53 5G

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة ومع ذلك يعبر الشراء في المواسم صفقة رابحة، تحصل على نفس المنتج بخصم كبير.

يعرض موقع أمازون مصر على منصته موبايل سامسونج جالاكسي A53 ثنائي شريحة الاتصال والداعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 14,197 جنيه مصري فقط بعد أن كان بسعر 17840 جنيه، في خصم 20% عن سهره الأصلي وذلك مع نسخة الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت روم. في السطور التالية يرصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز.

Samsung Galaxy A53 5G

مواصفات Samsung Galaxy A53 5G

يأتي مع شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، وكثافة بيكسلات 405 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز و درجة سطوع قياسية 800 شمعة لكل متر مربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 85.4% وزجاج حماية من Corning Gorilla Glass 5 كما أنه يأتي مع تصنيف IP67 المقاوم للغبار والماء حتى عمق 1 متر حتى 30 دقيقة.

يتم تشغيل هاتف ساموسنج بواسطة معالج Exynos 1280 بدقة تصنيع 5 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G68 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي إما 4 أو 6 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر microSDXC.

Samsung Galaxy A53 5G

يحزم الهاتف بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع قدرة 25 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

يأتي هاتف Samsung Galaxy A53 5G مع إعداد كاميرا رباعي في اللوحة الخلفية، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، وفلاش ليد في الخلفية مع تقنية HDR وتصوير بانورامي، وقدرة على تصوير مقاطع فيديو عالية الدقة سواء في الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بدقة 4K و 30 إطار في الثانية.