قبل أي حد .. اعرف المواصفات الكاملة لتابلت سامسونج Galaxy Tab S9+

تعمل شركة ساموسنج Samsung الكورية حاليا على تطوير سلسلة جديدة من الأجهزة أجهزة الكمبيوتر اللوحي تتكون من الإصدار الأساسي Galaxy Tab S9 والطرازات الأعلى في الأداء والسعر وهما Galaxy Tab S9 + و Galaxy Tab S9 Ultra. وجميع الطرازات الثلاثة ، جنبًا إلى جنب مع بعض المواصفات الأساسية، تم تأكيدها بشكل غير مباشر من خلال مواقع الكشف عن الأداء للأجهزة الجديدة

وفقا لتقرير من موقع sammobile التقني، ظهر جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 + ، الذي يحمل رقم الطراز SM-X816B ، على موقع Geekbench الاختباري المعياري للكشف عن الأداء، وبالتالي انضم إلى طراز Tab S9 الأساسي و Tab S9 Ultra ، وكلاهما ظهر في الاختبار عبر الإنترنت قبله ببضعة أسابيع.

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سيكون تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 + بنفس المعالج القوي للطراز الأساسي و Ultra، وهي نفس معالجة الوحدة المركزية المستخدمة مع هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة الجديدة، أي شريحة Snapdragon 8 Gen 2 المصنوعة حصريا لسامسونج لتكون أقوى من القياسية.

بفضل خصائص تبديد الحرارة وتبريد الجهاز والحفاظ على درجة حرارته اسجل جهاز Galaxy Tab S9 + ، نتائج و درجات أعلى في Geekbench من هاتف Galaxy S23. مع تسجيله 1،974 نقطة في اختبار أحادي النواة و 5،194 نقطة في الاختبارات متعددة النواة. بينما يبلغ متوسط مجموع نقاط Galaxy S23 حوالي 4850.

تشمل مواصفات Galaxy Tab S9 + الأخرى التي أكدها Geekbench نظام تشغيل أندرويد الأحدث وهو 13 مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ولكن على الارجح سيتم تقديمه أيضا مع ذاكرة 8 و16 جيجابايت رام تماما، وجنبا إلى جنب مع الطرازات الثلاثة المعروفة لـ Galaxy Tab S9 ، يبدو أن Samsung تعمل أيضا على جهازي من فئة Fan Edition هذا العام ، كما كشفت بنفسها هذا الشهر وسيكون مدعوم بمعالج Exynos 1380.

في المجموع تخطط سامسونج لإطلاق خمسة أجهزة لوحية مختلفة تحمل العلامة التجارية "Tab S9" هذا العام.