عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل أي حد .. اعرف المواصفات الكاملة لتابلت سامسونج Galaxy Tab S9+

Samsung
Samsung

 

تعمل شركة  ساموسنج  Samsung الكورية حاليا على تطوير سلسلة جديدة من الأجهزة أجهزة الكمبيوتر اللوحي تتكون من الإصدار الأساسي Galaxy Tab S9 والطرازات الأعلى في الأداء والسعر وهما Galaxy Tab S9 + و Galaxy Tab S9 Ultra. وجميع الطرازات الثلاثة ، جنبًا إلى جنب مع بعض المواصفات الأساسية، تم تأكيدها بشكل غير مباشر من خلال مواقع الكشف عن الأداء للأجهزة الجديدة

وفقا لتقرير من موقع sammobile التقني، ظهر جهاز  سامسونج   Galaxy Tab S9 + ، الذي يحمل رقم الطراز SM-X816B ، على موقع Geekbench الاختباري المعياري للكشف عن الأداء، وبالتالي انضم إلى  طراز Tab S9 الأساسي و Tab S9 Ultra ، وكلاهما ظهر في الاختبار عبر الإنترنت قبله ببضعة أسابيع.

Samsung 

سيكون تابلت  سامسونج   Galaxy Tab S9 + بنفس المعالج القوي للطراز الأساسي و Ultra، وهي نفس معالجة الوحدة المركزية المستخدمة مع هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة الجديدة، أي شريحة Snapdragon 8 Gen 2 المصنوعة حصريا لسامسونج لتكون أقوى من القياسية. 

بفضل خصائص تبديد الحرارة وتبريد الجهاز والحفاظ على درجة حرارته اسجل جهاز Galaxy Tab S9 + ، نتائج و درجات أعلى في Geekbench من هاتف Galaxy S23. مع تسجيله  1،974 نقطة في اختبار أحادي النواة و 5،194 نقطة في الاختبارات متعددة النواة. بينما يبلغ متوسط مجموع نقاط Galaxy S23 حوالي 4850.

لمحبي سامسونج فى سلطنة عمان.. سعر جوال Galaxy S22

أحلى عيدية.. عرض على موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بـ3000 جنيه فقط

تشمل مواصفات Galaxy Tab S9 + الأخرى التي أكدها Geekbench نظام تشغيل أندرويد الأحدث وهو 13  مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ولكن على الارجح سيتم تقديمه أيضا مع ذاكرة 8 و16 جيجابايت رام تماما، وجنبا إلى جنب مع الطرازات الثلاثة المعروفة لـ Galaxy Tab S9 ، يبدو أن Samsung تعمل أيضا على جهازي من فئة Fan Edition هذا العام ، كما كشفت بنفسها هذا الشهر وسيكون مدعوم بمعالج Exynos 1380.

في المجموع تخطط سامسونج لإطلاق خمسة أجهزة لوحية مختلفة تحمل العلامة التجارية "Tab S9" هذا العام. 

ساموسنج Galaxy Tab S9 Galaxy S23 Geekbench Exynos Samsung

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

تسريب مواصفات Nothing Phone 2 .. موبايل متوسط السعر بإمكانيات رائدة

بكاميرا 64 ميجابيكسل.. Realme تطرح هاتف جديد من الفئة المتوسطة

معدل تحديث شاشة 144 هرتز.. طرح تابلت فيفو pad 2 رسميا بإمكانيات رائدة

تسريب وبيع أرقام هواتف وحسابات 25 مليار مستخدم على الـ Dark web

حرب أشباه الموصلات..الاتحاد الأوروبي يقر قانون جديد لمنافسة أمريكا باستثمارات 47 مليار دولار

قصة مدينتين.. هل تنجح Apple في استبدال قاعدتها الصناعية في الصين بالهند؟

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

منافس iMessages.. واتس آب تضيف animation للرموز التعبيرية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أجر صيام رمضان وست من شوال.. لماذا يعادل العام الكامل؟

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

طرق صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية في دقائق | تيسيرات لفاقدي الفيزا

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. اصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من الرائحة الكريهة

جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى قتل مسؤولا بارزا في مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعثر على كنز عمره 136 عامًا أسفل منزل.. لن تصدق ما فعله

الزنجبيل والريحان.. اكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ