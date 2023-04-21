البنتاجون: سنركز على تقوية الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم بأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الدعم الدولي لقوى الحرية في أوكرانيا، ما زال قويا وراسخًا، بعد مرور نحو 14 شهرًا على بدء الحرب الروسية.

ولفت، خلال اجتماع لداعمي «كييف» في قاعدة رامشتاين الجويّة في ألمانيا، إلى أنّ «اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصّة بالدّفاع، سيركز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم».

مشيرًا إلى أنّ أعضاء مجموعة الاتصال قدّموا مساعدات أمنيّة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، جاء أكثر من 35 مليار دولار منها من الولايات المتّحدة.

وشدّد أوستن على «أننا نرفض رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاتمة لعالم يتيح للطّغاة مهاجمة جيرانهم المسالمين»، مركزًا على «أننا سنضمن معًا امتلاك أوكرانيا ما تحتاجه للعيش بحرية».