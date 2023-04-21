عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: سنركز على تقوية الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم بأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الدعم الدولي لقوى الحرية في أوكرانيا، ما زال قويا وراسخًا، بعد مرور نحو 14 شهرًا على بدء الحرب الروسية.

 

ولفت، خلال اجتماع لداعمي «كييف» في قاعدة رامشتاين الجويّة في ألمانيا، إلى أنّ «اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا الخاصّة بالدّفاع، سيركز على ثلاث قضايا رئيسية: الدفاع الجوي والذخيرة وعناصر الدعم».

 

مشيرًا إلى أنّ أعضاء مجموعة الاتصال قدّموا مساعدات أمنيّة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، جاء أكثر من 35 مليار دولار منها من الولايات المتّحدة.

 

وشدّد أوستن على «أننا نرفض رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاتمة لعالم يتيح للطّغاة مهاجمة جيرانهم المسالمين»، مركزًا على «أننا سنضمن معًا امتلاك أوكرانيا ما تحتاجه للعيش بحرية».

أوكرانيا وزارة الدفاع الأمريكية الحرب الروسية الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد.. وحكم أدائها ظهرا؟.. الأزهر يجيب

مفاجأة بأول أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

أحمد حسن: نجم الزمالك ينضم رسميا لبيراميدز

شاهد.. تعليق غير متوقع من الرئيس على حوار أحمد زاهر مع ابنته منى

ضربة صادمة للأخضر .. ​​الدولار الأمريكي يتراجع أمام 6 عملات

موضوعات متعلقة

تطور خطير.. أمريكا تعلن نشر قوات قرب السودان للتدخل عند الحاجة

هل يصاب السودان بالشلل؟ ضعف شديد في شبكات الإنترنت والاتصالات

لأول مرة تفاصيل دقيقة .. بيان مهم من والي الخرطوم للشعب السوداني

هبوط في البورصة اليابانية والأسهم تتراجع

قرار غريب.. لماذا تمنع الجزائر سير أنواع من السيارات والدراجات النارية ليلا؟

تجهيزها في 8 ساعات .. الشرمولة طبق رئيسي على سفرة العيد بتونس

صفقة قمح عاجلة من الولايات المتحدة تصل تونس لإنقاذها من أزمة غذاء

الجيش السوداني يقطع الاتصالات عن الهواتف المحمولة لقيادات ميليشيا الدعم السريع

ترشيحاتنا

أنباء عن اقتحام المسجد الأقصى وحملة اعتقالات بالضفة الغربية

أرخص سيارة أوروبية "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. صور

رئيس الوزراء العراقي يهنئ السيسي هاتفيًا بـ عيد الفطر

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

أبرزهم عمرو دياب ومحمد صلاح .. قائمة مشاهير فقدوا علامة توثيق تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق فوائد الرنجة .. تحمى من أمراض قاتلة

وصفة جديدة.. طريقة عمل الرنجة البانيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟ إليك الفوائد والأضرار

احم نفسك من أضرار الرنجة والفسيخ بـ 7 نصائح

فيديو

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

حالة الطقس في عيد الفطر 2023 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ