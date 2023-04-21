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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة وفاة شاب واقفا على سطح سيارة سائرة في جنوب إفريقيا

وفاة شاب واقف على
وفاة شاب واقف على سطح سيارة سائرة

لقي شاب مصرعه بعد تسلقه فتحة سقف مركبة متحركة لركوب الأمواج قبل أن يسقط من السطح ويكسر رقبته في جنوب إفريقيا.

 يُظهر مقطع الفيديو المروع الذي تبلغ مدته 25 ثانية شاب يصعد أعلى سيارة ويقف عليها، ويسقط من أعلاها في مشهد مرعب.

ويوضح الفيديو الشاب وهو يرفع نفسه واقفاً على قدميه ووجه ذراعيه إلى السماء ، لكن بعد خمس ثوانٍ فقط سقط على مؤخرته وشقلب من مؤخرة السيارة حتى وفاته.

ووقع الشاب  على رأسها أولاً وورد أنها كسرت عنقه وتوفي على الفور، فيما  رد البعض بتعاطف ، بينما قال آخرون إن غبائه كلفه حياته في أكثر من 850 تعليقًا على موقع Arrive Alive حيث انتشر الفيديو.

شاب سيارة

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