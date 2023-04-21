كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك قبل مباراة السوبر المصري مع الاهلي ومواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري، بسبب إصابته في الركبة.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "غموض موقف محمد عبد الشافي لاعب الزمالك قبل مباراة السوبر بسبب إصابته في الركبة ولن يلحق بمواجهة سيراميكا المقبلة في الدوري".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.