جميلة الحلقة 30 .. عبير صبري تدخل مستشفى الأمراض العقلية



عرض مساء اليوم الحلقة الثلاثون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.





وشهدت الحلقة الثلاثون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



تبدأ الاحداث بعد تنفيذ هشام لجميع طلبات شيري وتقوم بطرده وتخبره ان الحديث الذي دار بينهم مسجل، نكتشف ان أمير وأكرم يسمعون حديث هشام مع شيري ويثور أكرم ويخبر أمير انه سينتقم من هشام ويحاول أمير وشيري تهدئته حتى تكتمل الخطة التي وضعتها شيري.



يذهب أكرم برفقة أمير لمسقط رأسه والبحث عن أقاربه، تتساءل جميلة من الذي قتل رجب وتخبرها والدتها انه طارق وتؤكد لها جميلة ان طارق بريء من قتل رجب .



كما تزور داليا طليقها طارق نصار في محبسه وتخبره ان ما يحدث معه جزاء علاقاته المتعددة مع النساء وتخبره أنها وكلت له محامي، يعتذر شريف لأية ويعيد لها ما سرقه.



يقابل أكرم عمه ويرحب به بشكل كبير ويخبره ان له ميراث كبير ويسلمه أوراق ملكية الأرض.



تدرك جميلة وتخبر شريف بمشاهدتها لحسين زوج الممرضة في الفيديو وتؤكد له انها أبلغت الشرطة، تثور أية علي شريف ويدخل رجال المباحث ويلقون القبض عليه، .



تنفذ الخادمة خطة نرمين و تضع السم لزياد في عصير المانجا و لكن يقرر يونس ان يشرب عصير المانجا و يعطي والده عصير الفراولة، يتم التحقيق مع هشام بسبب ما فعلة مع جميلة و تشهد عليه الممرضة الخاصة به و معها الدليل و تتحفظ عليه النيابة لمدة 4 أيام.



يكتشف زياد حالة التسمم التي اصابت يونس ويحاول اسعافه، تهرب الخادمة وتذهب لنرمين ولا تخبرها ان يونس شرب السم وتطلب منها نرمين ان تشوه وجه شيري صديقتها بماء نار ثم تتجه للمطار وتسافر بلدها، تكتشف نرمين تسمم يونس، وتهرب منها الخادمة، لم يستطيع الطبيب انقاذ يونس وسط انهيار زياد وجميلة وجدة يونس على فراقه، تنهار نرمين من تسببها في قتل ابنها.



حولت النيابة نرمين لمستشفى الامراض العقلية والعصبية للتأكد من قواها العقلية، تزور جميلة وأكرم والدتهم صباح في محبسها للاطمئنان عليها، بعد استقالة جميلة من النيابة تعمل بالمحاماة للدفاع عن قضيتها ونري هشام في قفص الاتهام وشيري بجواره شامته، بينما تعرض جميلة مشكلتها امام القضاة وتطلب منهم حل.



قصة مسلسل "جميلة"



جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



أبطال وصناع مسلسل "جميلة"



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.