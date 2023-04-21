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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة الأخيرة.. القبض على أحمد رزق وإيهاب فهمي

احمد رزق وضرغام
احمد رزق وضرغام

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل حضرة العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة فتح قضية مقتل والد روبي مرة أخرى بعدما طالبت ذلك في المحكمة.

كما ابلغت روفيدة عن والدها ووالدتها انهم يتعاملونمع جماعات إرهابية وبالفعل تم القبض عليهم .


فيما قام أحمد رزق بالصدام مع صفية وخيرها مابين اختيار سمعة العائلة والابلاغ عنه ام انها تكتم السر ولكن الأخيرة قررت الإبلاغ عنه والقبض عليه .

مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة

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