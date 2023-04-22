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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|آداب حلوان تكشف تفاصيل البرامج التدريبية بمركز اللغات ..نائب رئيس جامعة المنوفية يهنئ دور الأيتام بعيد الفطر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آداب القاهرة تعلن عن تفاصيل الامتحان التكميلي.. شاهد
كشفت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الامتحان التكميلي لطلاب الكلية .

تجارة القاهرة تعلن بدء امتحانات طلاب الدراسة باللغة العربية في هذا الموعد
أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسة باللغة العربية.

آداب حلوان تكشف تفاصيل البرامج التدريبية بمركز اللغات
يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

مركز التوجيه المهني وريادة الأعمال بصيدلة القاهرة يعلن عن ورش تدريبية
أعلن مركز التوجيه المهني و ريادة الأعمال FOPCC  بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن تنظيم ورشة عمل بعنوان
 

نائب رئيس جامعة المنوفية يهنئ دور الأيتام بعيد الفطر
نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة زيارة إلي  بعض دور رعاية  الأيتام بالمحافظة، حيث  قام الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيارة دور الأيتام  بشبين الكوم وتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك للأطفال والأيتام المقيمين بالدور وقام  بتوزيع الهدايا عليهم  بمشاركة جمعية عطاء بلا حدود وجمعية فذكر الخيرية.

 

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