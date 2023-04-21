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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوحل الوحشي".. رئيس فاجنر الروسية يكشف سبب تأجيل الجيش الأوكراني هجومه المضاد

رئيس فاجنر الروسية
رئيس فاجنر الروسية يكشف سبب تأجيل الجيش الأوكراني هجومه

قال قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الجمعة، إن قوات الجيش الأوكراني لم تشن هجومها المضاد الآن بسبب الوحل الوحشي في منطقة القتال.

وقال بريجوزين: "اليوم، لم يبدأ الهجوم المضاد الأوكراني لأسباب واضحة... هذا الوحل الوحشي، المعدات الثقيلة والدبابات لا يمكن أن تمر في مثل هذه الظروف”.

واضاف: “الجيش الأوكراني يحتاج 10 أيام أخرى حتى تجف التربة. قوات الجيش الأوكراني ستحاول شن هجوم مضاد.. والجيش الروسي بحاجة إلى الاستعداد 10 أضعاف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دينيس بوشلين، القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات فاشلة للهجوم في أربعة اتجاهات.

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وقال بوشلين لقناة “روسيا-24”: "في أربعة اتجاهات، شن العدو هجوما مضادا في مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية. واضطرت وحداتنا لصد هذه الهجمات المضادة في ظروف صعبة، لكن العدو لم يتمكن من السيطرة علي مواقعنا".

وفي حديثه عن الهجوم المضاد المحتمل على نطاق واسع للجيش الأوكراني، أعرب بوشلين عن شكوكه حول نجاحه.

وشدد القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية على أنه "في الوقت نفسه، ليس من الممكن بعد التنبؤ بالاتجاهات المحددة لمثل هذا الهجوم بسبب الكم الهائل من المعلومات".

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