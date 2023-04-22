10 أحداث تعليمية مصيرية ينتظرها الطلاب والمعلمين والأهالي بعد إجازة عيد الفطر

يستعد الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية ، بحالة من الترقب لعدد من الأحداث التعليمية الهامة المقرر حدوثها بعد عيد الفطر المبارك.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الأحداث التعليمية المنتظر حدوثها بعد عيد الفطر المبارك :

بدء اختيار قائمة المعلمين المكلفين بأعمال تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 : آخر موعد لتسليم استمارات التقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، وسداد الرسوم المقررة للطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إلى لجان المظام والمراقبة المختصة بكافة النوعيات

إغلاق باب التقديم للمعلمين والإداريين في وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية و كذلك وظائف مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية يوم 28 ابريل

سيتم تسليم ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب خلال شهر مايو المقبل .

إغلاق باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية يوم 5 مايو للطلاب والمعلمين

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية المعملية والعملية لطلاب يوم 20/5/2023

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 النظرية يوم 27 مايو 2023

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل سوف تبدأ يوم السبت 6 مايو 2023 .

بدء امتحانات ابناؤنا في الخارج “الترم الثاني” من يوم السبت 6 مايو 2023

حسم القرار النهائي بشأن مصير البعثة التعليمية المصرية في دولة السودان الشقيق ، وموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان والتي يجريها ٢١ طالبا مصريا.

جدير بالذكر أنه كان قد تقدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات، ودوام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.