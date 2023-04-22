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رئيس التحرير
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أخبار البلد

للمتخلفين عن تسديد الرسوم| تصعيد القائمة الاحتياطية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

صدى البلد

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى تصعيد القائمة الاحتياطي للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية وذلك بداية من الخميس الماضى، على أن يتم غلق باب تسجيل الرسوم خلال أيام قليلة وذلك للانتهاء من الإجراءات اللازمة .

من جانب أخر تواصل وزارة التضامن الاجتماعى متابعة إجراءات حجاج الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى  تصعيد القائمة الاحتياطي للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك بديل للمواطنين الذين لم يسددوا فى المواعيد المحددة.

وأعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن انتهاء المهلة المتاحة أمام الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ- 2023م، لسداد رسوم الحج، حيث قام 90% من الفائزين البالغ عددهم 5250 مواطنا بسداد الرسوم المقررة.

وحول البدء فى تصعيد القائمة الاحتياطية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، قال أيمن عبد الموجود إنه من المقرر تصعيد 10% من قائمة الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة، على أن يقوموا بسداد رسوم الحج في أحد فروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أو مكتب بريد عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الوزارة تنظم حج هذا العام وفقا لثلاث مستويات وجميعها شاملة تذاكر الطيران والانتقالات والإقامة، حيث تبلغ تكلفة المستوى الأول 225 ألف جنيه، والمقرر إقامة الحاجزين وفقا له في فندق وأبراج مكة المطل على الحرم بمكة، وفي فندقي إعمار رويال وفرونتيل الحارثية بالمدينة المنورة، بينما تبلغ تكلفة المستوى الثاني 186 ألفا و500 جنيه، ويقيم الحاجزون وفقا له في فندق إعمار جراند بمكة المكرمة وإعمار ايليت بالمدينة المنورة، كما تبلغ تكلفة المستوى الثالث والأخير 171 ألف جنيه، ويقيم الحاجزون فيه في دار الخليل الرشيد بمكة المكرمة وتبعد عن الحرم بمسافة 750 مترا تقريبا، وفي فندق إعمار ايليت بالمدينة المنورة.

من جانب أخر كانت قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي  الشروط الواجب توافرها فى سفر حجاج الجمعيات الأهلية لأداء الفريضة هذا العام بأن لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعى للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التى تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

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