أول ظهور للمطرب سعد لمجرد بعد خروجه من السجن مع أسرته| صور

شارك الفنان سعد لمجرد أول صور له مع أسرته، وزوجته، عقب خروجه بإطلاق سراح مشروط من السجن، واحتفاله مع عائلته بعيد الفطر المبارك.

ونشر سعد لمجرد أول صور له خارج القضبان عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها قائلا:" الحمد لله عليها ساعة.. بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي ، اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالافراح و الطمانين اللهم امين".

واستطرد سعد لمجرد قائلا:" قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا و اياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا و آخرة . سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا ، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة. سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب".

ووجه سعد لمجرد رسالة إلى أصدقائه قائلا:" أصدقائي الفنانين و الفنانات و الاعلاميين و الصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي ، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في اعمالكم و في حياتكم، مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم "انا كنت في الماضي احبكم ، الآن انا مغرم بكم ، و قصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل"حفظكم الله و اهاليكم و متعكم بالصحة و العافية و تقبل منا و منكم صالح الاعمال و دفع بها عنكم كل بلاء".

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وأعلن سعد لمجرد عن أعمال جديدة له قائلا:" ملاحظة اخيرة كي يكون الامر واضحا للكل : انا الان حر بالصراح المؤقت ، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة و انجح في هذا الاختبار الإلهي ، اللهم قوي ايماننا و صبرنا مهما كانت الظروف.. الاخبار الزوينة هي انني اعلن الان رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "اش خبارك" هو 4 ماي باذن الله . الحان و كلمات و توزيع و مكس ماستر اخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي ".