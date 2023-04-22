عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ظهور للمطرب سعد لمجرد بعد خروجه من السجن مع أسرته| صور

سعد لمجرد وزوجته
سعد لمجرد وزوجته

شارك الفنان سعد لمجرد أول صور له مع أسرته، وزوجته، عقب خروجه بإطلاق سراح مشروط من السجن، واحتفاله مع عائلته بعيد الفطر المبارك. 

 

ونشر سعد لمجرد أول صور له خارج القضبان عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها قائلا:" الحمد لله عليها ساعة.. بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي ، اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالافراح و الطمانين اللهم امين".

 

 

واستطرد سعد لمجرد قائلا:" قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا و اياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا و آخرة . سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا ، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة. سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب".

 

ووجه سعد لمجرد رسالة إلى أصدقائه قائلا:" أصدقائي الفنانين و الفنانات و الاعلاميين و الصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي ، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في اعمالكم و في حياتكم،  مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم "انا كنت في الماضي احبكم ، الآن انا مغرم بكم ، و قصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل"حفظكم الله و اهاليكم و متعكم بالصحة و العافية و تقبل منا و منكم صالح الاعمال و دفع بها عنكم كل بلاء". 

 

لمشاهدة اللينك من هنا

 

وأعلن سعد لمجرد عن أعمال جديدة له قائلا:" ملاحظة اخيرة كي يكون الامر واضحا للكل : انا الان حر بالصراح المؤقت ، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة و انجح في هذا الاختبار الإلهي ، اللهم قوي ايماننا و صبرنا مهما كانت الظروف..  الاخبار الزوينة هي انني اعلن الان رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي "اش خبارك" هو 4 ماي باذن الله . الحان و كلمات و توزيع و مكس ماستر اخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي ".

سعد لمجرد عيد الفطر انستجرام محكمة الاستئناف جلال الحمداوي إطلاق سراح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر.. مقترحات لجذب رؤوس الأموال

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

3 واجبات لمن وقع في المعصية .. احرص عليها لتجنب التكرار

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

إبن هورين مات فى العيد.. انتشال جثمان طالب من بحر شبين الكوم بالمنوفية

بريطانيا: نعكف على "تخطيط محكم" بشأن بالصراع الدائر حاليا في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ