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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرزهم أحمد عيد وإيمان العاصي.. نجوم صنعتهم دراما رمضان 2023 من جديد

نجوم دراما رمضان
نجوم دراما رمضان

ساهمت مسلسلات رمضان 2023، في إعادة اكتشاف مواهب لنجوم عرفتهم الشاشة وشاهدهم الجمهور لسنوات طويلة، لكنهم ظهروا في ثوب جديد هذا العام، ونالوا العديد من الإشادات على أدوارهم. 

 

ومن أبرز من ساهمت دراما رمضان 2023 في إعادة تقديمهم للجمهور بأدوار ومواهب وقدرات تمثيلية مختلفة، هم إيمان العاصي التي تألقت في دور دلال بمسلسل جعفر العمدة، وأحمد عيد الصعيدي الخطير في عملة نادرة، وتصدر كلا منهما تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار شهر رمضان. 

 

إيمان العاصي

 

اعتاد الجمهور على مشاهدة إيمان العاصي في أدوار رومانسية واجتماعية، والفتاة الرقيقة، لكن حالة الشر التي ظهرت عليها في جعفر العمدة كانت اكتشافا جديدا لها، وهو نفس الحال الذي ظهر عليه أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة، بعدما ابتعد عن الكوميديا وقدم دور الصعيدي الشرير لأول مرة. 

 

أيضا نالت الفنانة جومانا مراد العديد من الإشادات عن دوريها في مسلسلي عملة نادرة في شخصية دميانة الصعيدية وبابا المجال بدور شقيقة رياض الخولي التي تخطط للسيطرة على أمواله، أيضا شارك مسلسل عملة نادرة في إبراز مواهب رغم إنتاجها الدرامي المتزايد، إلا أنها ظهرت بشكل جديد هذا العام، ومن أبرزهم الفنانة مريم الخشت والفنان محمد فهيم. 

 

لم يتوقف الأمر على السابق ذكرهم، فقد ساهمت بعض الأعمال بسبب قوة حبكتها الدرامية وصناعتها المتقنة في إبراز أدوار أبطالها وعلى رأسهم مسلسل تحت الوصاية الذي أكد على نجومية وموهبة كل من دياب، وعلي الطيب، ومها نصار، والفنان رشدي الشامي الذي أقيمت له مظاهرة حب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب مشهد وفاته في الحلقة قبل الأخيرة. 

 

دياب

 

وتمكن مسلسل كامل العدد من إلقاء الدور على موهبة آية سماحة بعد سنوات من المحاولة، ونالت العديد من الإشادات عن دور شقيقة دينا الشربيني في العمل الذي يوصف ضمن الأفضل في رمضان 2023.

 

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وللعام الثاني على التوالي، تمكنت الممثلة سلمى أبو ضيف من تقديم أعمال جديدة على مسيرتها الفنية، والمشاركة في عملين من أصعب ما تم التحضير له هذا العام، وهما المداح 3، ورسالة الإمام، ونالت العديد من الإشادات عنهما أيضا. 

 

سلمى أبو ضيف

 

وكعادته، تألق أحمد داش في دوره بمسلسل جعفر العمدة، الذي كتب له شهادة ميلاد جديدة، في الأعمال الدرامية والبطولة الجماعية، بعدما تفوق العام الماضي بمسلسل مين قال؟، وعرض له في النصف الثاني من رمضان هذا العام أيضا مسلسل "الصندوق"، ويشارك أيضا في فيلم هارلي ضمن موسم عيد الفطر مع الفنان محمد رمضان.

رمضان محمد رمضان دراما رمضان مريم الخشت محمد فهيم إيمان العاصي الفنانة جومانا مراد

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