مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

شهدت الحلقات الأخيرة من مسلسلات رمضان العديد من الأحداث والتطورات، نستعرض أبرزها وفاة مهرة وحبس منى زكي وقتل عبد الجبار وفوز نادرة، وغيرها من الأحداث المذكورة فى السطور التالية .

ضرب نار

أثناء احتفال جابر ومهره بالعودة الي بعضهما البعض واطلق شخص الرصاص على جابر ولكن مهره تاخذ الطلقة بدلا منه وتموت ثم يتم بعدها القبض علي كتير بتهمة التجارة في السلاح.

ستهم

تنتهي الحلقة الأخيرة بذهاب ستهم للتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل ، وذلك عن كفاحها ومواجهة ظروف الحياة الصعبة وإثبات نفسها، وتستعرض الحلقة العديد من النماذج الحقيقة المشرفة للمرأة المصرية والتي واجهت كل الظروف ومعوقات الحياة الصعبة، واستطاعوا إثبات أنفسهم، وأن نساء نزلوا سوق العمل في أعمال شاقة من أجل لقمة العيش وسط الرجال من أجل الحياة الشريفة والكسب من تعبهم، ومنهم سيدة تعمل في التشطيبات أم فارس وأم شادي بيع الأنابيب.

كما تصبح ستهم من أكبر مصدرين الألباستر في القرية وتكون من الأغنياء ولديها مال كثير، ويعمل معها شقيقها مصطفى "إبراهيم السمان"، وبوسي "مريم أشرف زكي"، وأشرف "عمر عادل".

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث قرر صالح الذهاب وترك السوق لانه لم يطق الحياة هناك وترك جواب لعائلته.

بينما تم طرد رشاد “فتحي عبد الوهاب” من السوق بعدما اثبت احقية الاوقاف في السوق وعدم احقيته في أي شئ، وقام بتطليق زوجته فاطمة.

جت سليمة

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل جت سليمة احداث مثيرة، حيث عادت سليمة التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم الى عالمها وقامت بفسخ خطوبتها من كريم عفيفي.

حضرة العمدة

قام أحمد رزق بالصدام مع صفية وخيرها مابين اختيار سمعة العائلة والابلاغ عنه ام انها تكتم السر ولكن الأخيرة قررت الإبلاغ عنه والقبض عليه .

إكس لانس

شهدت الحلقة اكتشاف الحناوي “ محمد سعد ” ان صديق عمره “ سامي مغاوري ” هو رئيس العصابه ، وقد ابلغ الاول الشرطة لتقوم بالقاء القبض عليه .

الأجهر

تقوم بهيرة بقتل شريف منصور رميا بالرصاص، ويجتمع يوسف بأشقائه جميلة وهاشم وعماد وهايدي وباهي ويحكي لهم كل القصة التي عاشها. يذهب يوسف وعماد وجميلة وهاشم إلى قبر والدتهم ويخبرها أنه قد جلب حقها.

أم البنات

فى مشهد مأساوي داخل اروق المحكمة تحاول بنات ليل “سهير رمزى” الخمس أن يدافعن عن والدتهن فى تهمة القتل وكل منهما يحاول استعطاف القاضى حتى تخرج براءة ولكن تقرر المحكمة تأجيل النطق بالحكم فى القضية ليتك المخرج نهاية العمل مفتوحة للمشاهدة.

حرب

شهدت الحلقة قيام الضابط عمر بالتوجه إلى مبنى ماسبيرو ، حيث أنه كان ضمن الأماكن التى يريد الظافر السيطرة عليها وإذاعة بيان صادر من الجماعة الإرهابية على الهواء مباشرة، إلا أن عمر استطاع الاشتباك مع معه وقتله هو من معه من العناصر الإرهابية والسيطرة على المبنى بالكامل وإخلائه من أى عنصر إرهابي.



الصندوق

استطاع ياسين من تحقيق حلم والدته وعمل ورشة لصناعة المنسوجات، ولكن أثناء عمله تفاجأ بكسر زجاج سيارته بالخارج، وعندما خرج وجد صندوق جديد أسود في الكنبة الخلفية من السيارة، ليقف أمامه واجمًا، فهل يبدأ ياسين رحلة جديدة من البحث؟

جميلة

حولت النيابة نرمين لمستشفى الامراض العقلية والعصبية للتأكد من قواها العقلية، تزور جميلة وأكرم والدتهم صباح في محبسها للاطمئنان عليها، بعد استقالة جميلة من النيابة تعمل بالمحاماة للدفاع عن قضيتها ونري هشام في قفص الاتهام وشيري بجواره شامته، بينما تعرض جميلة مشكلتها امام القضاة وتطلب منهم حل.

رسالة الإمام

تتزوج هند “سلمى ابو ضيف” عمرو “رامز أمير” وتحمل منه وتساعده فى تهريب الاخبار الى منزل الامام الشافعى. وتم قتل الجروى فى الاسكندرية بينما ظل السرى والى على الفسطاط حتى توفى بعد شهور معدودة من وفاة الجروى.

عملة نادرة

يعد عبد الجبار سلاحه، تذهب نادرة لغرفتها وتأخذ معها سلاحها، يجلس عبد الجبار مع نادرة في السيارة متجهين لمكان بعيد، يطلب عبد الجبار من نادرة ان تنزل من السيارة ويأخذها لمكان دفن اخيها ويخبرها انه سيدفنها بجواره، تخبره نادرة انه لن يرى نظرة خوف بعينها يصوب السلاح نحوها ولكنها تنادي أنس وينظر عبد الجبار للجهة الأخرى وتقوم نادرة بإطلاق الرصاص صوب قلبه ويموت في الحال وتعيد نادرة إطلاق النار عليه من اجل تار والدها.



تعود نادرة للنجع مهللة ويلتفت اهل النجع جميعاً حولها وترفع يدها وهي ملطخه بدماء عبد الجبار وتخبرهم ان "الذل بيجيب ذل والخوف بيجيب خوف" ويخبرها عبيدة انه سيشهد معها ان قتلها لعبد الجبار دفاعاً عن النفس وسط تهليل بالتأييد من جميع اهل البلد وصيحات بـ "الله أكبر"، وعادت الحياة للنجع كما يجب ان تكون.



الكبير أوي

يقرر المخرج أحمد الجندي، الاستعانة بـ مكي في دور الكبير، ويلعب هشام ماجد شخصية هجرس، ولكنه ينسحب من المسلسل بعدها، ويتدخل الكبير الحقيقي في النهاية، ويقنع المخرج بأن يلعب الشخصية بدلا من مكي، وتنتهي الأحداث.

تحت الوصاية

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة، حيث تحالف صالح مع بحرية دمياط ضد منى زكي، وطالبوا بتفتيش المركب للبحث عنها وخرجت كي تواجهم وهجموا عليها وقاموا بحرق المركب تماماً.

ذهبت منى زكي، كي تأخذ البطاقة الجديدة لكنه رفض بعد تصوير واقعة حريق المركب، وظهورها بها ومن ثم قررت ان تغادر وتذهب إلى مدينة اخرى للبحث عن فرصة جديدة، ولكن يتم ضبطها في لجنة تفتيش والقبض عليها وتوجيه التهم لها. وحكمت المحكمة على منى زكي بالسجن سنة مع النفاذ تطبيقًا للقانون في حالتها.

جعفر العمدة

قامت دلال بالذهاب الي سيف ولكنها وجدت هناك صفصف ووالدته. وأخبرت صفصف ؛ ابنها محمد رمضان ان دلال قد اتت الي هناك ولكنه يخبرها انها وراء كل هذه المشاكل . في الوقت الذي قام جعفر العمدة بالابلاغ عن دلال والقبض عليها بتهمة قتل بلال شامة .

1000 حمد الله ع السلامة

حصلت سميحة على إرثها، وقررت عدم العودة إلى كندا، وافتتحت مشروع طعام ل فوقية وأكرم وعلي بويكا و الحسين.

حققت سميحة لسماح حلمها وانتجت لها فيلم سينمائي وعرضته في مهرجان كان، يخطب حسام سماح ويساعدها في عملها.



تغيير جو

قبل مغادرة منة شلبي تحدثت والدتها وخالتها مع خالد “إياد نصار”، وأبلغتاه بموعد سفرها فلحق بها قبل المغادرة وصارحها بحبه لها.