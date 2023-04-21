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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 30 .. صدمة محمد سعد في سامي مغاوري

محمد سعد
محمد سعد

تم عرض الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل إكس لانس، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد، الي الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات . 

شهدت الحلقة اكتشاف الحناوي “ محمد سعد ” ان صديق عمره “ سامي مغاوري ” هو رئيس العصابه ، وقد ابلغ الاول الشرطة لتقوم بالقاء القبض عليه . 

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فيما وافقت عمه عمرو “ عمر متولي ” علي رفع قيمة ايجار الشقق الخاصه بالعمارة التي يسكن فيها الحناوي “ محمد سعد ” وقامت بصرف النظر عن فكرة طرد السكان . 

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في إطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع أسرته وابنته التي تلعب شخصيتها ويزو.

إكس لانس سارة درزاوى الفنان محمد سعد حسن عبد الفتاح مسلسل اكس لانس ابرام نشات إبرام سمير

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