جعفر العمدة الحلقة الأخيرة..محمد رمضان يستعيد حق شقيقه من عائلة فتح الله

شهدت الحلقة 30 والأخيرة في مسلسل جعفر العمدة بانتقام جعفر العمدة وسيد من عائلة فتح الله .

وشهدت الحلقة ضرب محمد رمضان لشوقي فتح الله وضرب سيد ونعيم لكارم فتح الله .

كما قامت الشركة بالقبض علي كارم فتح الله وشوقي بتهمة المساعدة في قتل بلال شامة .

مسلسل جعفر العمدة الحلقة الأخيرة .. القبض على دلال بتهمة قتل بلال شامة

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وقامت دلال بالذهاب الي سيف ولكنها وجدت هناك صفصف ووالدته.

وأخبرت صفصف ؛ ابنها محمد رمضان ان دلال قد اتت الي هناك ولكنه يخبرها انها وراء كل هذة المشاكل .

في الوقت الذي قام جعفر العمدة بالابلاغ عن دلال والقبض عليها بتهمة قتل بلال شامة .



جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”