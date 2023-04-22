عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة ودبلة.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد في إطلالة العيد

حلا شيحة
حلا شيحة

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل من جديد، بعد صورة جديدة نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، بمناسبة احتفالها بعيد الفطر، وانهالت التعليقات للسؤال عن هذا السر. 

 

 

ظهرت حلا شيحة بدون الحجاب في صورتها الجديدة عبر انستجرام، ولكن المثير للجدل حاليا هو ارتدائها لدبلة وخاتم يشبه خاتم الخطوبة، ما يشير إلى ارتباطها من جديد أو عودتها إلى الداعية معز مسعود.

 

جاء ذلك بعد فترة طويلة من ظهور حلا شيحة بدون الحجاب، وتردد أنباء عن انفصالها عن الداعية معز مسعود، في الوقت الذي تتواجد فيه مع أبنائها في كندا منذ فترة طويلة. 

 

 

أشرف زكي وحلا شيحة 

 

قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن حلا شيحة : "بنتنا هنموتها ولا إيه؟"، مضيفا أنها مرت بتجربة مثلما يمر جميع الناس، وإذا أرادت العودة للتمثيل فهذا قرار الأسرة الفنية فالقرار ليس بيده.

 

 

وعبر أشرف زكي خلال برنامج "vip" على قناة "هي"عن انفعاله الشديد عندما قالت حلا شيحة تصريحاتها بان الفن حرام ورغبتها في حذف مشاهد معينة من فيلمها مع "تامر حسني". 

 

وأكمل نقيب الممثلين قائلا : بعد مرور وقت قالت إنها إذا أرادت العودة فهذا ليس قرارها إنما قرار الأسرة الفنية كلها.

 

 

حلا شيحة تامر حسني انستجرام اشرف زكي نقيب الممثلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

موضوعات متعلقة

مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. موت مهره والقبض على جابر الكوماندا

مسلسل حضرة العمدة الحلقة الأخيرة.. القبض على أحمد رزق وإيهاب فهمي

أخبار الفن.. لوسي: طول عمري بنام على صوت القرآن.. عودة كيتي للحياة بعد 42 عاما

الموسيقيين تعلن تكريم مي كساب عن جعفر العمدة عقب عيد الفطر

سبب غياب مي عمر عن العرض الخاص لـ هارلي

رشا مهدي: فخورة بالمشاركة في الملحمة الوطنية الكتيبة 101

جعفر العمدة الحلقة 29 .. سيد يعترف لـ دلال بسر خطير

مسلسل تلت التلاتة .. محمد القس يُحير الجمهور

ترشيحاتنا

بوتين ومحمد بن سلمان يؤكدان ارتياحهما للتعاون في أوبك +

مفاجأة فى العيد.. مشروب طبيعي لإنقاص الوزن سريعا

صورة ودبلة.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد في إطلالة العيد

تطورات الوضع في السودان .. رئيس أركان الجيش الأمريكي يهاتف البرهان

تاريخ مواجهات الاهلي والرجاء.. من له الأغلبية؟

بالصور| بي واي دي تقدم نسختها الكهربائية الجديدة «SEAGULL».. اعرف سعرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ