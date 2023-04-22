صورة ودبلة.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد في إطلالة العيد

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل من جديد، بعد صورة جديدة نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام، بمناسبة احتفالها بعيد الفطر، وانهالت التعليقات للسؤال عن هذا السر.

ظهرت حلا شيحة بدون الحجاب في صورتها الجديدة عبر انستجرام، ولكن المثير للجدل حاليا هو ارتدائها لدبلة وخاتم يشبه خاتم الخطوبة، ما يشير إلى ارتباطها من جديد أو عودتها إلى الداعية معز مسعود.

جاء ذلك بعد فترة طويلة من ظهور حلا شيحة بدون الحجاب، وتردد أنباء عن انفصالها عن الداعية معز مسعود، في الوقت الذي تتواجد فيه مع أبنائها في كندا منذ فترة طويلة.

أشرف زكي وحلا شيحة

قال الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن حلا شيحة : "بنتنا هنموتها ولا إيه؟"، مضيفا أنها مرت بتجربة مثلما يمر جميع الناس، وإذا أرادت العودة للتمثيل فهذا قرار الأسرة الفنية فالقرار ليس بيده.

وعبر أشرف زكي خلال برنامج "vip" على قناة "هي"عن انفعاله الشديد عندما قالت حلا شيحة تصريحاتها بان الفن حرام ورغبتها في حذف مشاهد معينة من فيلمها مع "تامر حسني".

وأكمل نقيب الممثلين قائلا : بعد مرور وقت قالت إنها إذا أرادت العودة فهذا ليس قرارها إنما قرار الأسرة الفنية كلها.