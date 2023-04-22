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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى قتل مسؤولا بارزا في مالي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن هجوم أدى إلى مقتل مدير مكتب رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، وعن كمين آخر، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت مذكّرة للرئاسة المالية صدرت الخميس أفادت بأنّ عمر تراوري، مدير مكتب رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم وقع الثلاثاء قرب الحدود الموريتانية.

وأفادت الوثيقة بأنّ تراوري، كان في عداد الوفد الذي تعرّض لكمين بالقرب من بلدة نارا في منطقة تشهد هجمات مسلحين متشددين.

والجمعة أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" أنها شنّت هجوما آخر الأربعاء أسفر عن مقتل سبعة جنود في كمين بين سوكولو وفارابوغو في وسط مالي، وأدى إلى مقتل ثلاثة من مقاتليها، وفق موقع سايت.

مالي تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة الإرهابي تنظيم القاعدة الأفغاني الإرهاب

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