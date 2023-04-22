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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا فؤاد تثير الجدل برسالة غامضة عبر انستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد

شاركت الفنانه دينا فؤاد ، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وجهت خلالها رسالة غامضة، وأثارت تساؤلات من جمهورها وعلقت: “وحفظ المسافة في العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافة بين العربات أثناء السير ، فهي الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة.”.

حكاية "جروب الماميز"


أحدث اعمال دينا فؤاد مسلسل "حكايات الماميز" ويشارك في البطولة مجموعة من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، انتصار،حجاج عبد العظيم، وليد فواز، ونورهان، هبة عبد الغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال،وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومنإخراج أحمد صالح.

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