بـ بوت ملون .. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عبير في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان قصير وحذاء ذو رقبة طويلة ملون، ومعتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء المموجه على كتفيها.

وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت عبير صبري: “شكرا المنتج الكبير جمال العدل وزوجته حبيبتي داليا علي الاحتفال بنجاح مسلسل جميله”.

مسلسل "جميلة " دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل.

وأكد المؤلف أيمن سلامة، أن المسلسل يتناول عقوق الآباء وكذا عقوق الأبناء، لافتا إلى أن الفنان هانى عادل يؤدى دورزوج “جميلة” الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة عبير صبرى.