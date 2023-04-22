صحف الإمارات| إسبانيا تعلن إرسال 6 دبابات ليوبارد لـ أوكرانيا.. عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان.. زلزال بقوة 4.4 درجات يهز جزيرة صقلية..7 قتلى في إنفجار كولمبيا

إسبانيا تعلن إرسال 6 دبابات ليوبارد لأوكرانيا

سبعة قتلى في انفجار داخل منجم للفحم في كولومبيا

زلزال بقوة 4.4 درجات يهز جزيرة صقلية

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام

الأمم المتحدة تُحذّر من ذوبان قياسي للأنهر الجليدية

عبدالله بن زايد: الحوار السبيل لتسوية سياسية للأزمة في السودان



تناولت صحف الإمارات ،اليوم السبت، أخبار محلية ودولية تهم المواطن العربي



صحيفة البيان

ونشرت جريدة "البيان" إعلان وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا سترسل خلال أيام 6 دبابات من بين 10 دبابات من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا كانت قد تعهدت بتقديمها.

وقال ألباريس لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في مقابلة نشرت اليوم السبت "سيتم تزويد أوكرانيا في وقت لاحق بمجموعة ثانية تتكون من أربع دبابات".

وتابع "سندعم أوكرانيا طالما تحتاج للدعم.. وهذا يشمل مساعدات إنسانية واستقبال لاجئين وتزويدها بمعدات دفاعية".

وفي الأسابيع الأخيرة، تم تدريب 55 أوكرانيا على دبابات ليوبارد في إسبانيا كأعضاء طاقم وفنيين.

يذكر أن دبابات ليوبارد التي تعتزم إسبانيا إرسالها إلى أوكرانيا هي من الطراز الأقدم "2 ايه4".

كما نشرت أيضاً "البيان" عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار وقع داخل منجم للفحم في كولومبيا إلى سبعة قتلى الجمعة، مع عثور رجال الإنقاذ على أربع جثث أخرى.

وأعلن الحصيلة الجديدة ألفارو فارفان رئيس إدارة مكافحة الحرائق في منطقة كونديناماركا في وسط البلاد.

ووقع الانفجار ليل الأربعاء الخميس في بلدية كوكونوبا التي تبعد 90 كيلومترا شمال العاصمة بوغوتا، حيث أشارت السلطات إلى أنها تشتبه بأن السبب يعود إلى غاز متراكم ومحصور داخل المنجم.

وكان الصليب الأحمر المحلي قد أفاد سابقا عن العثور على ثلاث جثث وفقدان أربعة عمال، قبل أن يتم تحديد مكان جثث المفقودين الجمعة.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان يتصاعد ليلا من حفرة وأشخاصا باللباس المدني يحملون مشاعل ويقتربون منها.

وتعد كولومبيا أكبر منتج للفحم في أميركا اللاتينية.



ونشرت البيان ايضاً أن زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط، أمس.

وكان مركز الزلزال قبالة مدينة كاتانيا الساحلية، وشعر به السكان بوضوح في المنطقة الواقعة عند سفح بركان إتنا بعد الساعة الثانية مساء (1200 بتوقيت غرينتش).

ووفقاً لإدارة الحماية المدنية الإيطالية، لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

يُذكر أن إيطاليا دولة نشطة للغاية تكتونياً، وتحدث الزلازل فيها بشكل متكرر.

جريدة الامارات اليوم

نشرت جريدة الأمارات اليوم بيان نقلاً عن القوات المسلحة السودانية إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت أنها تأمل "أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".

ووافقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة.

كما نشرت "الإمارات اليوم" عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن بلغت تركيزات غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، ذروتها خلال الثماني سنوات الماضية.

حذرت المنظمة الأمم المتحدة اليوم في تقريرها المناخي السنوي الذي بثته وكالة الصحافة الفرنسية من الذوبان السريع للأنهر الجليدية في العالم خلال العام الماضي، من دون القدرة على لجم الوضع في ظل بلوغ مؤشرات تغير المناخ مجددا مستويات قياسية.

وقالت المنظمة إن الجليد البحري في أنتركتيكا انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق كما سجلت مستويات سطح البحر ارتفاعاً قياسياً، إذ ارتفعت بمعدل 4.62 مليمترات سنوياً بين عامي 2013 و2022 ، أي ضعف المعدل الذي كانت عليه بين عامي 1993 و2002.

وسُجلت درجات حرارة قياسية في المحيطات، حيث ينتهي حوالى 90 في المئة من الحرارة المحتبسة على الأرض بسبب غازات الدفيئة.

وتنص اتفاقية باريس المناخية الصادرة عام 2015 على عمل البلدان الموقعة على حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن.

وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2022 كان أعلى بـ1.15 درجة مئوية فوق المعدل للسنوات ما بين 1850 و1900.

وشهدت الأنهر الجليدية المرجعية في العالم، أي تلك التي لها بيانات على المدى الطويل، خسارة في السماكة بمتوسط يزيد عن 1.3 متر بين أكتوبر 2021 وأكتوبر 2022، وهي خسارة أكبر بكثير من المتوسط على مدى العقد الماضي.

وقد بلغت الخسائر التراكمية لسماكة الجليد منذ عام 1970 ما يقرب من 30 متراً.

وفي أوروبا، حطمت جبال الألب الأرقام القياسية لذوبان الأنهر الجليدية بسبب تضافر عوامل بينها النقص في تساقط الثلوج خلال الشتاء، وموجة الغبار الصحراوي في مارس 2022 وموجات الحر بين مايو وأوائل سبتمبر.

وقال رئيس المنظمة بيتيري تالاس "هذا أمر خطير"، موضحاً أن اختفاء الأنهر الجليدية سيحد من إمدادات المياه العذبة للبشر وللزراعة، كما سيضر بمسارات النقل إذا أصبحت الأنهر أقل قابلية للملاحة.

وأضاف " على الرغم من الأخبار السيئة التي وردت في التقرير، هناك ما يدعو إلى بعض التفاؤل مشيرا إلى أن وسائل مكافحة تغير المناخ أصبحت ميسورة التكلفة، إذ أصبحت مصادر الطاقة الخضراء أرخص من الوقود الأحفوري، بينما يطور العالم أساليب لتحسين الكفاءة المناخية.

ولفت تالاس إلى أن الكوكب لم يعد يتجه نحو احترار بثلاث إلى خمس درجات مئوية، كما كان متوقعاً في عام 2014، لكنه الآن في طريقه لاحترار يتراوح بين 2.5 و3 درجات مئوية.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية "في أفضل الأحوال، سنظل قادرين على بلوغ عتبة احترار عند 1.5 درجة مئوية، وهو ما سيكون أفضل لرفاهية البشرية والمحيط الحيوي والاقتصاد العالمي"..لافتا إلى أن 32 دولة خفضت انبعاثاتها ولا تزال اقتصاداتها تنمو ولم يعد هناك رابط تلقائي بين النمو الاقتصادي وازدياد الانبعاثات.

صحيفة الاتحاد

نشرت" الاتحاد" أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحث خلال اتصال هاتفي مع معالي فوبكه هويكسترا، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية مملكة هولندا، الأوضاع على الساحة السودانية.

وفي هذا الصدد، ناقش الوزيران سبل احتواء الأزمة الحالية، ووقف التصعيد العسكري، والتركيز على العودة لطاولة الحوار لتبني حلول سياسية، وتحقيق توافق وطني بين جميع الأطراف يعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

كما أكدا أن حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى يمثل أولوية قصوى في ظل استمرار العمليات العسكرية في السودان.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وتدعم تطلعاته نحو مستقبل آمن وسلمي، مؤكداً أهمية دفع الجهود الرامية إلى العودة لطاولة الحوار لحل القضايا الخلافية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة لهذه الأزمة.



وفي السياق، بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع بارك جين، وزير خارجية جمهورية كوريا، آخر تطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وناقش مع بارك جين الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، والعمل من أجل عودة الحوار بين طرفي النزاع، وإيجاد تسوية سياسية للأزمة تضمن للسودان وشعبه الاستقرار والأمن والازدهار.



وأكد الوزيران أهمية ضمان سلامة المدنيين ورعايا الدول الأخرى والعاملين في المجال الإنساني، كما أكدا ضرورة الوقف السريع للعمليات العسكرية، والحفاظ على مقدرات السودان وشعبه.



وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، إلى أن العودة إلى طاولة الحوار هي السبيل للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في السودان، مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم الجهود المبذولة كافة لوقف التصعيد، ومساعدة الأشقاء في السودان على تخطي هذه الأوضاع الصعبة.



وشددت السفيرة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على أهمية خفض التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي لإيجاد حل سلمي في السودان.

ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت فيها: "التقت السفيرة نسيبة بالسفير الحارث إدريس محمد، المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، حيث أطلعها على الوضع الراهن في السودان الشقيق".

وأضافت: "شددت نسيبة على أهمية خفض التصعيد والعودة إلى الحوار السياسي لإيجاد حل سلمي".