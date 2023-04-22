20 هزة أرضية.. استمرار الزلازل العنيفة في سوريا

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم السبت، تسجيل 20 هزة أرضية بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجة على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وذكر المركز أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر.

وأضاف المركز إن من ضمن الهزات 4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت شدتها بين 2.5 و3.2 درجة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأضاف المركز إن المحطات سجلت أيضاً 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شدتها بين 2.1 و5.5 درجة، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر.