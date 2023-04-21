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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«سري للغاية» .. وثيقة أمريكية تفضح تخطيط أوكرانيا لاستهداف القوات الروسية في سوريا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن وثيقة استخبارية أمريكية سرية للغاية، بأن المخابرات العسكرية الأوكرانية وضعت خططًا لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا.

وقالت "واشنطن بوست”، إن وثيقة أمريكية سرية للغاية اطلعت عليها، وكشفت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بوقف الخطة في ديسمبر الماضي.

لكن الوثيقة المسربة، بناءً على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها ابتداءً من 23 يناير، توضح بالتفصيل كيفية تقدم الخطة وكيف يمكن أن تستمر إذا أعادت أوكرانيا إحياءها.

والوثيقة توضح بالتفصيل كيف يمكن لجهاز المخابرات الأوكرانية، التخطيط لهجمات يمكن إنكارها والتي من شأنها تجنب توريط الحكومة الأوكرانية نفسها.

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قال آرون لوند، الزميل في مركز أبحاث “سينشري انترناشونال”، إن الهجمات على القوات الروسية في سوريا "قد ترفع مستوى التهديد إلى النقطة التي يحتاج فيها الروس إلى استدعاء تعزيزات"، الأمر الذي قد يساعد في عودة المجهود الحربي في أوكرانيا.

وامتنع الجنرال، كيريلو بودانوف، رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا، عن التعليق.

وكشفت الوثيقة، أن ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية فضلوا ضرب القوات الروسية باستخدام طائرات دون طيار وبدء ضربات صغيرة.

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