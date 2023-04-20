مستقبل أوكرانيا بخطر.. تحذير مقلق من جنرال أمريكي بعد تصريحات أمين الناتو

قال دوجلاس ماكجريجور، مستشار وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، حول مستقبل أوكرانيا في الحلف تشير إلى تصعيد إضافي للصراع.

وقال ماكجريجور: "في رأيي.. أخطر شيء هو أن تصريحات ستولتنبرج هي إشارة إلى أن الغرب لا يريد التفاوض”.

وأشار إلى أنه حتى بدون عضوية كييف في الناتو، فإن الحلف ينتهج سياسة عدائية تجاه موسكو، معتبراً إياها عدواً.

وحذر ماكجريجور، من أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد في مسرح العمليات، حيث لا يمكن استبعاد أن تدخل الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا أو ليتوانيا، في صراع علني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، خلال زيارة إلى كييف، إن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الكتلة العسكرية.