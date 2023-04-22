اليابان تتأهب عقب استعداد كوريا الشمالية لإطلاق أول قمر صناعي تجسسي

وجه وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا قوات الدفاع الذاتي، اليوم السبت، بزيادة الاستعدادات ورفع حالة التأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق الأراضي اليابانية، من المقرر إطلاقه حاملا أول قمر صناعي للتجسس قد أعلنت كوريا مسبقا إطلاقه.

وذكرت مصادر حكومية يابانية، أن قوات الدفاع الذاتي ستعمل على نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الصنع “باتريوت” وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز ستاندرد ميسايل -3، حسبما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأفاد أحد المصادر بأن القوات “ستقوم باستعداداتها لتكون قادرة على الرد على أي إجراء قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري.