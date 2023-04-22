الإفراج بالعفو عن 1920 محبوسا بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء (صور)

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، استمراراً للدور الذى تقوم به لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

أهالي المفرج عنهم في استقبال ذويهم

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2023م.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.