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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإفراج بالعفو عن 1920 محبوسا بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء (صور)

فرحة عارمة لحظة استقبال
فرحة عارمة لحظة استقبال الاهالي لذويهم المفرج عنهم

أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، استمراراً للدور الذى تقوم به لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

أهالي المفرج عنهم في استقبال ذويهم

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك خلال احتفالية أقيمت لأول مرة بمقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2023م.

 

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

الإفراج العفو الرئاسي عيد الفطر المبارك عيد تحرير سيناء حقوق الإنسان وزارة الداخلية

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الإفراج بالعفو عن 1920 محبوسا بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء (صور)

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